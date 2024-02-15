Названа предварительная причина пожара в центре Москвы

Сварочные работы, проводившиеся в ходе реконструкции здания внутри комплекса «Известия Холл» на Пушкинской площади в Москве, могли стать причиной масштабного пожара. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб столицы пишет РИА Новости.

Возгорание в реконструируемой части здания «Известия холл» началось во внутреннем дворе, где располагаются ночной клуб и бар, и распространилось на площадь около 1,5 тысяч квадратных метров. Огонь успел охватить три неэксплуатируемых здания.

«Предварительно, велись строительно-сварочные работы», - пояснил представитель экстренных служб, говоря о причине пожара.