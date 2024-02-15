Названа предварительная причина пожара в центре Москвы
Сварочные работы, проводившиеся в ходе реконструкции здания внутри комплекса «Известия Холл» на Пушкинской площади в Москве, могли стать причиной масштабного пожара. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб столицы пишет РИА Новости.
Возгорание в реконструируемой части здания «Известия холл» началось во внутреннем дворе, где располагаются ночной клуб и бар, и распространилось на площадь около 1,5 тысяч квадратных метров. Огонь успел охватить три неэксплуатируемых здания.
«Предварительно, велись строительно-сварочные работы», - пояснил представитель экстренных служб, говоря о причине пожара.
Пожарным удалось локализовать возгорание и не допустить перехода на соседние здания. Огонь был полностью потушен в 10:04. В связи с происшествием было ограничено движение транспорта в районе Пушкинской площади.