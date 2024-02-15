В Дагестане таможенники нашли в багаже россиянина 69 кг лекарств

В аэропорту Махачкалы сотрудники таможни задержали мужчину, который пытался ввезти в Россию три чемодана лекарств, приобретенных в Турции. Об этом сообщает управление Федеральной таможенной службы в Telegram-канале.

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Дагестанские таможенники обнаружили в багаже пассажира, прилетевшего из Турции, 69 килограммов лекарств. 26-летний мужчина проходил таможню по «зеленому» коридору, внимание сотрудников пункта пропуска привлекли три чемодана россиянина. Во время сканирования в них были обнаружены лекарственные препараты турецкого производства, в том числе таблетки от головной боли, аллергии и других недомоганий.