В штате Миссури выросло число пострадавших в результате массовой стрельбы

Число пострадавших в результате массовой стрельбы в американском штате Миссури увеличилось до 29. Об этом сообщил телеканал CNN, сославшись на медицинские учреждения.

© Газета.Ru

«По данным четырех местных больниц, по меньшей мере 29 человек получают врачебную помощь», — говорится в материале.

Отмечается, что во время нападения 19 человек получили огнестрельные ранения. При этом среди пострадавших числятся 11 детей в возрасте от шести до 15 лет, у девяти из которых диагностированы огнестрельные ранения.

Сотрудники правоохранительных органов и Федерального бюро расследований (ФБР) обратились к гражданам с просьбой помочь при выяснении всех обстоятельств случившегося. В том числе людей призвали присылать фотографии и видеозаписи, на которых запечатлен момент нападения.

14 февраля в городе Канзас-Сити, распложенном в штате Миссури, состоялся парад в честь победителей Суперкубка Национальной футбольной лиги. Во время мероприятия началась массовая стрельба, в результате которой полицейские задержали двоих подозреваемых.