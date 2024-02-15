Пожар у здания «Известия холл» в Москве: что известно о происшествии

Утром 15 февраля серьезный пожар произошел в реконструируемой части здания «Известия холл». Возгорание началось во внутреннем дворе здания, где располагаются ночной клуб и бар, и распространилось на площадь около 1,5 тысяч квадратных метров.

Здание находится на Пушкинской площади в Москве. Как сообщал ТАСС со ссылкой на оперативные службы, пожар произошел в административном здании, которое находится на реконструкции. По предварительной информации, никто не пострадал. Возгоранию присвоили третий ранг сложности из пяти.

По данным «Интерфакса», огонь успел охватить три неэксплуатируемых строения внутри двора. На месте работают свыше 120 человек и 35 единиц техники. ТАСС писал, что в одном из зданий обрушился металлический купол. Собеседник агентства не исключил, что там могут находится газовые баллоны.

На данный момент пожарным удалось локализовать пожар и не допустить его перехода на соседние здания. Тушение продолжается. Причины инцидента пока неизвестны.