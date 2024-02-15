Пожар во дворе здания «Известия холл» локализован

Пожар во дворе здания «Известия холл» в центре Москвы локализован. Об этом в четверг, 15 февраля, рассказали оперативные службы.

— Сейчас пожар локализован. Сведений о пострадавших не поступало, — приводит заявление оперативных служб ТАСС.

Сообщения о пожаре в здании «Известия холл» появились около 06:00. Три из четырех полос по Тверской улице в сторону Садового Кольца и одна из четырех полос по Большому Путинковскому переулку на время работы оперативных и экстренных служб были перекрыты.

Внутри двора горящего здания «Известия холл» обрушился купол металлического строения. Возгоранию был присвоен второй ранг. В ликвидации и локализации возгорания задействованы четыре пожарные машины на гидрантах, специалисты также проложили шесть магистральных линий и задействовали 13 стволов.