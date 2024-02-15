$91.43+0.2397.81-0.38
Войти в почту

В Якутии при пожаре в частном доме погибли два ребенка

Пожар произошел в частном доме в селе Крест-Кытыл Намского района в Якутии, в результате погибли два ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

В Якутии при пожаре в частном доме погибли два ребенка
© РИА Новости

"Поступила информация о пожаре в частном доме на улице Касьянова в селе Крест-Кытыл Намского района. На момент прибытия пожарного подразделения наблюдалось сильное задымление внутри дома. В результате воздействия опасных факторов пожара погибли два ребенка четырех и шести лет", - говорится в сообщении.

Огнем повреждены стена и пол в комнате на площади 15 кв. м. Для работы с родственниками привлекли психологов управления.

Для выяснения причин и обстоятельств пожара на месте работают дознаватели МЧС России. На тушение привлекались 10 человек и 3 единицы техники республиканской пожарной охраны.

Происшествия
МЧС России
Республика Саха (Якутия)