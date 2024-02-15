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Из-за пожара на Пушкинской площади в Москве сгорели соседние здания

Пожар от здания «Известия-Холл» на Пушкинской площади в Москве перекинулся на соседние. Огонь охватил бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms. Об этом сообщает Baza.

«Бар „Резиденция“ и ночной клуб Lookin Rooms сгорели во время пожара на Пушкинской площади в Москве», — передают авторы канала.

Отмечается, что огонь пока не получается ликвидировать. Также сообщают, что в одном из помещений может находиться человек, который не выходит на связь. На месте работают пожарные в большом количестве. В связи с происшествием перекрыто три из четырех улиц на Тверской.

В настоящий момент также продолжает гореть здание «Известия-Холл». На месте работают экстренные службы.

Купол обрушился во дворе горящего здания «Известия холл»

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