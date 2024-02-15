Пожар от здания «Известия-Холл» на Пушкинской площади в Москве перекинулся на соседние. Огонь охватил бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms. Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что огонь пока не получается ликвидировать. Также сообщают, что в одном из помещений может находиться человек, который не выходит на связь. На месте работают пожарные в большом количестве. В связи с происшествием перекрыто три из четырех улиц на Тверской.