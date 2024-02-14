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Mash: в Крыму наркоторговец спрятал мефедрон в банковской ячейке соседа

В Крыму наркоторговец спрятал пакет мефедрона в банковской ячейке соседа. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Крымский наркоторговец спрятал в банковской ячейке соседа пакет мефедрона
© Газета.Ru

По информации Telegram-канала, злоумышленник попросил своего соседа положить в свою банковскую ячейку пакет, однако рассказывать товарищу о содержимом не стал. Позже запрещенные вещества в сейфе нашли полицейские.

Хозяин ячейки заявил, что не был осведомлен о наркотиках в пакете, и указал на соседа, от которого его получил. Выяснилось, что злоумышленник приобрел и планировал перепродавать мефедрон в интернете. Мужчину задержали, в его отношении планируют возбудить уголовное дело.

До этого в Воронеже сотрудники полиции задержали мужчину по фамилии Амфетаминов с пятью свертками мефедрона.

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