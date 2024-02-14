В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима, вулканический дым достиг высоты в пять тысяч метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное метеорологическое управление страны.

Уточняется, что извержение произошло в кратере Минамидакэ. Столб пепла и дыма достиг высоты в пять тысяч метров. Последний раз такое наблюдали в 2020 году. Камни и сгустки лавы разлетелись на 1,3 тысячи метров.

В связи с извержением в районе вулкана ввели третий уровень опасности. При этом метеорологи считают, что вулканическая активность может продолжится.