В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима
В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима, вулканический дым достиг высоты в пять тысяч метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное метеорологическое управление страны.
Уточняется, что извержение произошло в кратере Минамидакэ. Столб пепла и дыма достиг высоты в пять тысяч метров. Последний раз такое наблюдали в 2020 году. Камни и сгустки лавы разлетелись на 1,3 тысячи метров.
В связи с извержением в районе вулкана ввели третий уровень опасности. При этом метеорологи считают, что вулканическая активность может продолжится.
Напомним, что Сакурадзима является одним из самых активных вулканов в Японии. Он расположен на полуострове в заливе рядом с городом Кагосима.
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