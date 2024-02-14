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Россия сообщила Германии о задержании немца с наркотиками в Санкт-Петербурге

Россия сообщила генконсульству Германии о задержании немца в Санкт-Петербурге, сообщило германское Министерство иностранных дел. RT на русском

"Я могу подтвердить, что нам известно об инциденте и что речь идет о человеке с немецким гражданством", - сказал он. "Российские власти проинформировали о задержании наше генконсульство, так что мы оказываем задержанному консульскую помощь и находимся в контакте с его адвокатами", - сообщил представитель внешнеполитического ведомства, не приведя других подробностей. ТАСС

Как сообщалось, сотрудники Пулковской таможни задержали гражданина Германии за контрабанду наркотиков. По информации Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ), среди его личных вещей обнаружились мармеладные конфеты с содержанием запрещенных веществ. Российская газета

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