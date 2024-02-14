Россия сообщила Германии о задержании немца с наркотиками в Санкт-Петербурге

"Я могу подтвердить, что нам известно об инциденте и что речь идет о человеке с немецким гражданством", - сказал он. "Российские власти проинформировали о задержании наше генконсульство, так что мы оказываем задержанному консульскую помощь и находимся в контакте с его адвокатами", - сообщил представитель внешнеполитического ведомства, не приведя других подробностей. ТАСС