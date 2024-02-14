Пропавшую в Дагестане спортсменку начали искать с воздуха

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что к поискам пропавшей в Дагестане спортсменки Анны Цомартовой подключили авиацию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

22-летняя Анна Цомартова пропала в Каспийске 11 февраля.

Она приехала в Дагестан на турнир по тайскому боксу. В полуфинале Цомартова проиграла и, как рассказали ее близкие журналистам, очень расстроилась. Проигрыш был первым за десять лет. СМИ писали, что после поединка легко одетую спортсменку видели выходящей из спорткомплекса. Телефон и другие вещи она с собой не взяла.

В полиции сообщали, что в последний раз девушку видели на берегу моря. В ее поисках с 12 февраля участвуют водолазы. Также спортсменку ищут волонтеры из отряда «Лиза Алерт», ее друзья и коллеги.

Меняйло рассказал, что сейчас в поисках участвуют около 150 человек.

«Ищут на земле, под водой и с воздуха. В помощь спасателям и водолазам задействована авиация. Пока, к сожалению, без результата», - сообщил он.