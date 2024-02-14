Задержан директор кафе в Приморье, где отравились более 60 человек

Следователи задержали директора кафе в Дальнереченске, где отравились более 60 посетителей. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале Следственного комитета России.

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Жители Дальнереченска отравились едой в кафе «М-Бургер» в период с 5 по 10 февраля, после чего обратились в больницу. По данным регионального управления Роспотребнадзора, всего пострадали 62 человека, в том числе и дети.

«Следователи следственного отдела по городу Дальнереченску СУ СК РФ по Приморскому краю по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), задержали директора кафе», - говорится в сообщении СК России.

В Следкоме также отметили, что решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

В свою очередь Роспотребнадзор по Приморскому краю выявил в кафе многочисленные нарушения, в том числе отсутствие документации, подтверждающей соответствие пищевой продукции обязательным требованиям. На полуфабрикатах собственного приготовления заведения отсутствовала маркировка с указанием даты изготовления и сроков реализации, пишет ТАСС.