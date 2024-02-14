Появилось видео спасения спаниеля в Подмосковье

Спасение спаниеля, оставленного умирать в квартире в Подмосковье, попало на видео. Запись опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк в среду, 14 февраля.

На кадрах видно, как сотрудник «Мособлпожспаса» в присутствии полицейских вскрывает дверь в квартиру. После этого спасатели зашли внутрь, где их встретил спаниель. Собака покинула жилище радостно виляя хвостом.