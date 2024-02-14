Появилось видео спасения спаниеля в Подмосковье
Спасение спаниеля, оставленного умирать в квартире в Подмосковье, попало на видео. Запись опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк в среду, 14 февраля.
На кадрах видно, как сотрудник «Мособлпожспаса» в присутствии полицейских вскрывает дверь в квартиру. После этого спасатели зашли внутрь, где их встретил спаниель. Собака покинула жилище радостно виляя хвостом.
Инцидент, о котором идет речь, произошел в подмосковном Томилине. Соседи услышали из-за двери одной из квартир жалобный скулеж. Выяснилось, что хозяин собаки запер питомца одного в квартире несколько дней назад и пропал.