Школьница перевела мошенникам 800 тысяч рублей с карты матери

В Курской области девятилетняя девочка перевела мошенникам 800 тысяч рублей с карты матери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, девочка из Железногорска была подписана на канал детской игры, в которой есть виртуальная валюта. Там появилась реклама о начислении бесплатных бонусов. Школьница перешла по ссылке и попала в чат с «менеджером». Аферист сказал ей взять телефон мамы, войти в приложение банка и перевести деньги на определенный счет. Когда девочка выполнила все условия, он удалил чат.