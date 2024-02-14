В Казани полиция задержала подростка с ружьем по дороге в сторону школы

Жители ЖК "Залесный сити" в Казани 14 февраля сообщили в соцсетях о подростке с ружьем, который идет в сторону школы, после чего вызвали правоохранителей. В пресс-службе городской полиции подтвердили этот факт и отметили, что прибыли по вызову о подозрительном юноше.