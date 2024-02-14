В Казани полиция задержала подростка с ружьем по дороге в сторону школы

Жители ЖК "Залесный сити" в Казани 14 февраля сообщили в соцсетях о подростке с ружьем, который идет в сторону школы, после чего вызвали правоохранителей. В пресс-службе городской полиции подтвердили этот факт и отметили, что прибыли по вызову о подозрительном юноше.
"Установлено, что 16-летний подросток ходил пострелять в лес, предварительно с пневматическим оружием. Со слов подростка намерений причинить кому-либо вреда у него не было", - рассказали в пресс-службе ведомства.
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