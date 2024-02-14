Названа предварительная причина пожара в многоэтажном доме в Анапе

По данным канала, окурок был оставлен на шестом этаже, откуда по вентиляционным путям пламя перекинулось на деревянную мансарду.

Ранее на севере Москвы загорелась крыша шестиэтажного жилого дома. На здание с помощью вертолетов было сброшено 50 тонн воды. В тушении были задействованы 75 человек и 50 единиц техники.