Россиянин решил сжечь машину любовника жены и ошибся

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор местному жителю Сергею Савилову за поджог чужой машины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

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Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ («Умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества»). Ему назначено наказание в виде полутора лет условно. С него взыскана сумма причиненного ущерба в размере 1,4 миллиона рублей. Дело рассматривалось в особом порядке. Савилов полностью признал вину.

По его словам, мотивом поджога стала супружеская измена. Ревнивец решил отомстить сопернику и сжечь его автомобиль, но ошибся. Он перепутал машину с другой, схожей марки.

Из материалов дела следует, что в ночь на 27 июля 2023 года на Пулковском шоссе виновный подошел к автомобилю Mitsubishi ASX стоимостью два миллиона рублей. Он подложил под днище картон и поджег его, в результате огонь полностью уничтожил машину. Савилов скрылся с места преступления, но его быстро нашли и задержали.