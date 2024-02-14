Россиянин пролетел 10 этажей в шатающемся лифте

В Екатеринбурге житель нового дома пролетел 10 этажей в шатающейся кабине лифта. Об этом сообщает портал Е1.

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Инцидент произошел на улице Парина, 29. По словам жены пострадавшего, мужчина зашел в лифт на 22-м этаже, но на 10-м кабина резко полетела вниз.

«Он вцепился в поручни, ощущение было как будто на самолете летишь и падаешь. Он кричал и был испуган. Он с жизнью прощался!» — рассказала россиянка.

При этом лифт в доме был новым, его запустили в декабре 2022 года. В управляющей компании рассказали, что сейчас будут обследовать механизм. Однако факт произошедшего коммунальщики не подтвердили.