Россиянина с глубокими порезами на руках и шее спасли на курорте Таиланда

Россиянина с глубокими порезами на руках и шее спасли на популярном курорте Таиланда Паттайя. Об этом сообщает местное издание Bangkok Post.

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По данным источника, мужчину по имени Андрей примерно 50 лет нашли без сознания во вторник, 13 февраля, на пустыре возле отеля Crystal Palace Pattaya. У него были изрезаны руки и шея. Рядом лежала разбитая окровавленная пивная бутылка.

Детективы изучили записи с камер видеонаблюдения и увидели одетого в черные брюки и зеленую кепку россиянина, который поздно вечером в понедельник, 12 февраля, шел по дороге в районе Наклуа. Мужчина сжимал левое запястье, из которого, предположительно, текла кровь. После полуночи он вышел на пустую стоянку и не вернулся на дорогу.

Полиция сообщила, что россиянина доставили в местную больницу, где ему обработали раны.