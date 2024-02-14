Превышение содержания сажи в воздухе зафиксировали в Анапе после пожара

Специалисты управления Роспотребнадзора Краснодарского края провели пробы воздуха в Анапе в районе жилой 11-этажки, где произошел серьезный пожар. Анализы показали превышение параметра содержания сажи в десятки раз. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Исследования атмосферного воздуха провели сотрудники анапского филиала "Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае". Пробы брали по четырем показателям: сажа, диоксид азота, диоксид серы и угарный газ (CO).

"По результатам исследования зарегистрировано превышение гигиенических нормативов по одному показателю: содержание сажи составило 5,6-6,1-17,3 при нормативе - не более 0,15 миллиграммов на кубический метр. Превышение по трем показателям не зарегистрировано", - отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора Кубани.

Специалисты надзорного ведомства в течение дня продолжат мониторить состояние воздуха в районе пожара.

Ранее сообщалось, что в Анапе произошел серьезный пожар в 11-этжном жилом доме. Серьезно поврежден мансардный этаж, а также несколько квартир. Выяснилось, что дом строился без документов, а мэрия города пыталась обязать застройщика и управляющую компанию привести здание к требованиям пожарной безопасности, но безрезультатно.