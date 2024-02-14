Россияне украли из банкомата почти четыре миллиона рублей

Полиция задержала в Волгограде двоих подозреваемых в краже из банкомата более 3,8 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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В отношении мужчин следователи возбудили уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ. Фигуранты заключены под стражу. Ранее они были судимы. Во время обысков у обвиняемых изъяли более 800 тысяч рублей, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Волк рассказала, что злоумышленники отжали пластиковую дверь и проникли в тамбур магазина. Там они распылили краску на камеру видеонаблюдения и банкомат, а потом вытащили деньги.

Этот момент попал на видео, которым с «Лентой.ру» поделились в ведомстве. На кадрах видно, как мужчина в капюшоне и маске брызгает из баллончика на камеру видеонаблюдения и банкомат.