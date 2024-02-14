Под Москвой родители троечников пожаловались на избивающего их детей отличника

В подмосковном Дзержинском родители троечников пожаловались на избивающего их детей отличника. Подробности приводит Telegram-канал Mash.

По словам родителей, 10-летний гимназист нападает не только на троечников, но и на тех, кто им помогает. Помимо учебы, мальчик уделяет время на занятия в клубе единоборств.

После того, как классный руководитель не смогла справиться с ребенком, родственники пострадавших от его рук детей обратились в администрацию гимназии. Директор отказалась отчислять потенциального медалиста из-за плохого поведения. Родители подали жалобы в Минобразования Московской области.

Ранее в Госдуме предложили наказывать родителей школьников, уличенных в буллинге. Глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев заявил о неэффективности существующих мер и предложил их ужесточить.