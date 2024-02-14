Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении учителя, уколовшего ученика циркулем

Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело в отношении учителя школы №19 в посёлке Малышева (Свердловская область), которая 27 раз уколола школьника циркулем.

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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющейся информации, инцидент произошёл 16 января 2024 года после ссоры двух учеников, в результате которой один из школьников поцарапал однокласснице руку циркулем.

Учительница вывела к доске ребёнка и сама стала колоть его этим предметом. Отец пострадавшего насчитал 27 уколов на руке сына.

«Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и доложить о ходе его расследования», — сказано в Telegram-канале «Следком».