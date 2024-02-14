В Ханты-Мансийском автономном округе подросток спрыгнул в сугроб с пятого этажа, сделал двойное сальто, встал на ноги и пошел дальше. Видео с трюком опубликовано в Telegram-канале 112.

Инцидент произошел в Мегионе, видео опасного трюка сняли друзья подростка. На кадрах ролика, опубликованного в сети, мальчик выпрыгивает из окна пятого этажа, делает двойное сальто и приземляется в сугроб.