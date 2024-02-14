В Хабаровске возбудили уголовное дело после нападения собак на мужчину

Несколько бездомных собак напали на мужчину в районе набережной акватории реки Амур. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение с множественными ранами, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Как уточнили агентству в прокуратуре региона, мужчина находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

Это уже второй серьезный инцидент с нападением собак на горожан, произошедший за последнее время. В середине января стая собак напала на 38-летнего мужчину, он умер в машине скорой помощи. Было возбуждено дело по ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей). Обвинение в халатности позднее предъявили начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации Хабаровска. Предпринимательницу - исполнителя муниципального контракта по организации работы с бездомными животными обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.