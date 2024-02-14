В Тюмени адвокат пригрозил судье адом

В Тюмени адвокат пригрозил судье, а также прокурору адом. Уточняется, что адвокат защищает интересы подростков, которые избили случайных прохожих. Он заявил об этом после того, как его подзащитных направили в следственный изолятор. Об этом сообщает издание «Тюмень онлайн».

«Я предупредил и судью, и представителей обвинения, что будут они гореть. И буду свидетелем (...), когда он [судья] будет использован в качестве дров в огне адском», — заявил защитник.

Юрист негативно относя к помещению молодых людей в СИЗО, заявив, что в суде «плевать хотят» на юриспруденцию. По мнению адвоката, деяние подросток должно быть рассмотрено в соответствии с административным правонарушением. Уголовное преследование было начато после того, как в сети появилось видео, на котором подростки избивают людей на улице.