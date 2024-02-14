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Дважды судимый россиянин изнасиловал маленькую дочь сожительницы

Мужчина изнасиловал восьмилетнюю дочь сожительницы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Дважды судимый россиянин изнасиловал маленькую дочь сожительницы
© Lenta.ru

По данным телеканала, мать потерпевшей обратилась в полицию и рассказала, что в ночь на 13 февраля ее сожитель надругался над девочкой. Это произошло в их съемной квартире на проспекте Большевиков.

Подозреваемого уже задержали. Выяснилось, что его дважды судили за кражу, побои и другие преступления. Теперь против него возбуждено новое дело. Сейчас россиянин находится в ИВС.

Ранее стало известно, что Омутинский районный суд Тюменской области арестовал 63-летнего жителя Голышмановского района за домогательства к школьнице.

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