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Россиянин впал в кому из-за компьютерной игры

Житель Сургута впал в кому из-за компьютерной игры. Подробности случившегося приводит городская станция скорой медицинской помощи во «ВКонтакте».

Россиянин полночи просидел за компьютером и впал в кому
© Unsplash

Мужчина до трех часов ночи просидел за компьютером. Он не поддавался на уговоры жены, просившей его лечь спать. Вскоре россиянину стало плохо. У него появилась головная боль, рвота и судороги. Сын горожанина вызвал бригаду скорой помощи.

К моменту прибытия медиков мужчина находился в бессознательном состоянии. Его доставили в больницу в стабильно тяжелом состоянии. Родственники сообщили, что горожанин не употребляет алкоголь и не курит.

Ранее школьник из Саратова впал в кому после удаления зуба в одной из коммерческих клиник. За жизнь мальчика борются врачи.

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