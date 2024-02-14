Россиянин полночи просидел за компьютером и впал в кому

Житель Сургута впал в кому из-за компьютерной игры. Подробности случившегося приводит городская станция скорой медицинской помощи во «ВКонтакте».

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Мужчина до трех часов ночи просидел за компьютером. Он не поддавался на уговоры жены, просившей его лечь спать. Вскоре россиянину стало плохо. У него появилась головная боль, рвота и судороги. Сын горожанина вызвал бригаду скорой помощи.

К моменту прибытия медиков мужчина находился в бессознательном состоянии. Его доставили в больницу в стабильно тяжелом состоянии. Родственники сообщили, что горожанин не употребляет алкоголь и не курит.