Житель Магадана устроил стрельбу на автостоянке
В Магадане мужчина устроил стрельбу на автостоянке в городе. В результате пострадали двое его знакомых, их доставили в больницу с ранениями, сообщили в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.
"44-летний гражданин в ходе конфликта выстрелил из травматического пистолета в двух своих знакомых. Раненые оппоненты злоумышленника - 39-летний и 46-летний местные жители - бригадой скорой помощи были доставлены в медицинское учреждение. Гражданин, устроивший стрельбу, - в отдел МВД России по городу Магадану для дальнейшего разбирательства", - отметили в ведомстве.
Сейчас профильные службы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Оружие, зарегистрированное на задержанного участника конфликта, изъято.