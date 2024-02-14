Житель Магадана устроил стрельбу на автостоянке

"44-летний гражданин в ходе конфликта выстрелил из травматического пистолета в двух своих знакомых. Раненые оппоненты злоумышленника - 39-летний и 46-летний местные жители - бригадой скорой помощи были доставлены в медицинское учреждение. Гражданин, устроивший стрельбу, - в отдел МВД России по городу Магадану для дальнейшего разбирательства", - отметили в ведомстве.