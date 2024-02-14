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Четырехлетняя девочка умерла в Твери после приема у стоматолога

В Твери четырехлетняя девочка умерла после лечения зубов у стоматолога. Следственный комитет выясняет обстоятельства трагедии.

Девочка умерла в Твери после приема у стоматолога
© РИА "ФедералПресс"

Как сообщают В СК РФ по Тверской области, родители привели дочь в стоматологическую клинику, где для лечения ее зубов использовали наркоз. Однако после процедуры девочка так и не проснулась.

Ребенка экстренно госпитализировали в больницу. Врачи не смогли ничего сделать, и девочка скончалась, не приходя в сознание.

«Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка», – говорится в сообщении СК РФ по Тверской области.

Следствию предстоит выяснить причину смерти ребенка.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили о смерти трехлетнего ребенка. Маленькую девочку ударило током.

Происшествия
Следственный комитет
Тверь