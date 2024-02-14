По делу о махинациях в «Совкомфлоте» вынесен новый приговор

В Москве суд вынес еще один заочный приговор по делу о махинациях бывшему гендиректору «Совкомфлота» Дмитрию Скарге и бизнесмену Юрию Никитину. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Скарге отправили в колонию строгого режима на восемь лет, а Никитина — на девять. С учетом уже вынесенного в апреле 2018 года приговора им было назначено наказание в виде 15 и 18 лет соответственно. Экс-главу компании признали виновным в злоупотреблении полномочиями, а Никитина — еще и в легализации денежных средств. Оба осужденных давно живут в Великобритании и находятся в международном розыске, срок наказания для них будет исчисляться с момента задержания, экстрадиции или депортации в Россию.

По версии следствия, обвиняемые, используя подконтрольные иностранные компании, завладели правом на строительство морского судна-газовоза с целью последующего извлечения прибыли от его эксплуатации и перепродажи. Таким образом они нанесли дочерней компании «Совкомфлота» Fiona Trust & Holding Corp. ущерб, который оценивается более чем в 1,5 миллиарда рублей. В дальнейшем Никитин легализовал из этой суммы более 900 миллионов рублей.