Летевший из Петербурга в Душанбе самолет прервал полет

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» , выполнявший рейс в Душанбе, сел в Самаре из-за буйного пассажира. Об этом сообщает 13 февраля Telegram-канал Aviaincident.

Накануне лайнер Airbus A320 вылетел из Санкт-Петербурга в столицу Таджикистана. В 18:12 по московскому времени экипаж воздушного судна доложил самарским диспетчерам об агрессивном поведении одного из пассажиров и запросил полицейских по прилете, однако сигнал «срочность» не объявил.