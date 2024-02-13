В Твери девочка умерла после наркоза в кабинете стоматолога

СК Твери выясняет обстоятельства инцидента в стоматологической клинике, трехлетняя девочка была госпитализирована после наркоза, введенного дантистом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел 12 февраля в областном центре, родители привели на прием дочь 2023 года рождения, ребенку нужно было полечить зубы. После наркоза девочка не пришла в себя, в бессознательном состоянии ее доставили в медицинское учреждение.
Несмотря на все усилия врачей, спасти ребенка не удалось. По факту гибели малолетней возбуждено уголовное дело об оказании слуг, не отвечающих требованиям безопасности, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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