Горящий многоэтажный дом в Анапе оказался самостроем
Многоэтажный дом в Анапе, в котором загорелась мансарда, оказался самостроем. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.
Отмечается, что застройщик получил участок под жилищное строительство, но на строительство многоквартирного жилого дома разрешение ему не выдавали.
«Тем не менее, он возвел десятиэтажное здание с мансардным и подвальным этажами с нежилыми помещениями коммерческого назначения на первом этаже. Администрация Анапы проект не утверждала, разрешения не выдавала», — говорится в тексте.
Позже, в 2011 году, мэрия Анапы подавала иск о сносе объекта, но оно осталось не рассмотренным, поскольку застройщик не явился в суд. Тогда же было принято решение о праве собственности на жилые помещения в многоквартирном доме. Также застройщика обязали привести объект в соответствие градостроительным нормативам, но он этого не сделал. В 2019 году и позже мэрия снова обращалась в суд по этому дому, но суд отказал в требованиях.
Напомним, что пожар произошел на мансарде 11-этажного дома на Объездной улице, 9 в Анапе. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. После обрушения мансарды огонь перекинулся на квартиры. Все жильцы дома были эвакуированы, один человек пострадал. В СК возбудили уголовное дело по факту произошедшего.