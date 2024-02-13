Горящий многоэтажный дом в Анапе оказался самостроем

«Тем не менее, он возвел десятиэтажное здание с мансардным и подвальным этажами с нежилыми помещениями коммерческого назначения на первом этаже. Администрация Анапы проект не утверждала, разрешения не выдавала», — говорится в тексте.

Позже, в 2011 году, мэрия Анапы подавала иск о сносе объекта, но оно осталось не рассмотренным, поскольку застройщик не явился в суд. Тогда же было принято решение о праве собственности на жилые помещения в многоквартирном доме. Также застройщика обязали привести объект в соответствие градостроительным нормативам, но он этого не сделал. В 2019 году и позже мэрия снова обращалась в суд по этому дому, но суд отказал в требованиях.