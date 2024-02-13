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Горящий многоэтажный дом в Анапе оказался самостроем

Многоэтажный дом в Анапе, в котором загорелась мансарда, оказался самостроем. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

Горящий многоэтажный дом в Анапе оказался самостроем
© Кадр видео

Отмечается, что застройщик получил участок под жилищное строительство, но на строительство многоквартирного жилого дома разрешение ему не выдавали.

«Тем не менее, он возвел десятиэтажное здание с мансардным и подвальным этажами с нежилыми помещениями коммерческого назначения на первом этаже. Администрация Анапы проект не утверждала, разрешения не выдавала», — говорится в тексте.

Позже, в 2011 году, мэрия Анапы подавала иск о сносе объекта, но оно осталось не рассмотренным, поскольку застройщик не явился в суд. Тогда же было принято решение о праве собственности на жилые помещения в многоквартирном доме. Также застройщика обязали привести объект в соответствие градостроительным нормативам, но он этого не сделал. В 2019 году и позже мэрия снова обращалась в суд по этому дому, но суд отказал в требованиях.

Напомним, что пожар произошел на мансарде 11-этажного дома на Объездной улице, 9 в Анапе. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. После обрушения мансарды огонь перекинулся на квартиры. Все жильцы дома были эвакуированы, один человек пострадал. В СК возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

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