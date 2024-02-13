Из-за пожара в жилом доме в Анапе возбудили уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за крупного пожара в многоквартирном доме в Анапе. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

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«По поручению руководителя следственного управления в Анапе в связи с пожаром в многоквартирном жилом доме возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК России.

Вечером во вторник, 13 февраля, в МЧС России сообщили, что в 11-этажном доме в Анапе на улице Объездная, 9 загорелась мансарда многоэтажного жилого дома. Информация о пожаре поступила в спасательные службы в 17:44 по московскому времени. Сообщалось, что площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров.