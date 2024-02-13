В горящем жилом доме в Анапе обрушилась мансарда
В горящем многоэтажном доме в Анапе обрушилась мансарда. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
По данным агентства, обрушение произошло по всей площади мансарды.
«Из дома на Объездной, 9 эвакуированы 440 человек, из них 112 детей. Пострадал один человек», — сообщили в МЧС России.
Отмечается, что 12 жильцов были спасены из дома пожарными. Всех жителей многоэтажки было принято решение разместить в пунктах временного размещения на базе двух отелей. Первые 34 человека уже были направлены туда.
Кроме того эвакуацию проводят в близлежащих домах, движение машин по улице ограничено.
Ранее сообщалось, что в 11-этажном доме загорелась мансарда. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.
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