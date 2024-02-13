В горящем жилом доме в Анапе обрушилась мансарда

В горящем многоэтажном доме в Анапе обрушилась мансарда. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«Из дома на Объездной, 9 эвакуированы 440 человек, из них 112 детей. Пострадал один человек», — сообщили в МЧС России .

Отмечается, что 12 жильцов были спасены из дома пожарными. Всех жителей многоэтажки было принято решение разместить в пунктах временного размещения на базе двух отелей. Первые 34 человека уже были направлены туда.