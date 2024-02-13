Спасатели эвакуировали 440 человек из загоревшегося дома в Анапе
Спасатели эвакуировали 440 человек из жилого дома на Объездной улице в Анапе Краснодарского края, где произошло возгорание мансарды. В числе спасенных 112 детей, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
Как уточнило ведомство, в результате пожара пострадал один человек. Также спасатели организовали три пункта временного размещения жильцов вместимостью до 360 человек.
На месте случившегося работают свыше 100 специалистов и 35 единиц техники МЧС РФ.