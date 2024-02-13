В Петербурге раскрыли совершенные более 20 лет назад убийства

В Санкт-Петербурге следователи раскрыли убийство, совершенное в 2001 году, а также выяснили обстоятельства безвестного исчезновения мужчины в 1997 году. Об этом пишет пресс-служба МВД РФ на официальном сайте ведомства.

В пресс-службе пояснили, что 27 лет назад в УВД по Выборгскому району Петербурга было зарегистрировано заявление о безвестном исчезновении местного жителя.

В 2001 году в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение об обнаружении в помещении магазина в доме 1/31 по Перекопской улице тела охранника с колото-резаными ранами в области груди и травмами головы.

Стражи порядка возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ.

В апреле 2023 года эксперты Петербургского Главка установили, что следы пальцев рук, изъятые в 2001 году в ходе осмотра места убийства, совпали с отпечатками рук 66-летнего уроженца страны ближнего зарубежья, отбывающего с марта прошлого года наказание в местах лишения свободы за убийство пенсионера в Гатчине.

Следователи установили, что убийца неосторожно рассказал знакомому охраннику о совершенном в 1997 году убийстве, что привело в дальнейшем к шантажу. С тем, чтобы избежать разоблачения, «мужчина избил оппонента и нанес ему ножевые ранения, от которых тот скончался».