В Подмосковье в мусорный контейнер выбросили коробку с живым котом

Животное временно взял себе один из сотрудников службы, однако оставить кота навсегда он отказывается. Как объяснила дочь сотрудника, мужчина уже приютил у себя очень много животных, так как этот случай был не первым. Девушка также добавила, что животное остается напуганным и агрессивным. Кроме того, пока что ей не удалось найти для кота ветеринара, который согласился бы осмотреть животное — специалисты подозревают, что у кота может быть бешенство.