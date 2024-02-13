В Подмосковье в мусорный контейнер выбросили коробку с живым котом

В Подмосковье неизвестные выбросили живого кота в мусорный контейнер
Неизвестные выбросили живого кота в мусорный контейнер в подмосковном Зюзино. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Кота обнаружили сотрудники вывоза и утилизации отходов. В одном из мусорных контейнеров они нашли запечатанную коробку, из которой доносился подозрительный звук. Вскрыв упаковку, они обнаружили внутри живого кота-сфинкса.
Животное временно взял себе один из сотрудников службы, однако оставить кота навсегда он отказывается. Как объяснила дочь сотрудника, мужчина уже приютил у себя очень много животных, так как этот случай был не первым. Девушка также добавила, что животное остается напуганным и агрессивным. Кроме того, пока что ей не удалось найти для кота ветеринара, который согласился бы осмотреть животное — специалисты подозревают, что у кота может быть бешенство.
«Хочу обратиться к его старым хозяевам, которые в мороз выкинули животное на улицу, не просто выкинули, а заперли его в коробке на холодной улице. Если найдем хозяев, заявим на них в полицию за жестокое обращение с животными», — заявила она.
Ранее домашний кот спас 10-летнего мальчика во время пожара в Москве.