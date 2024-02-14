В Анапе ликвидировали пожар в многоэтажке

"Крупный пожар на крыше 11-этажного жилого дома в Анапе полностью ликвидирован. Продолжается разбор конструкций. По предварительным данным, в результате возгорания пострадал один человек", - сообщили в пресс-службе МЧС России .

Как ранее писала «Свободная Пресса», мансарда загорелась в 11-этажном доме Анапы на улице Объездная, 9 вечером 13 февраля. Площадь пожара составляет более 1 000 квадратных метров, ему присвоена четвёртая категория сложности, локализовать его пока не удаётся.