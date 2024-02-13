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В многоквартирном жилом доме в Анапе произошел пожар

В Анапе загорелась мансарда жилого дома на площади в тысячу «квадратов»

На мансарде жилого дома в Анапе произошел пожар, его площадь составила тысячу квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Уточняется, что речь идет об 11-этажном здании.

«Площадь пожара — тысяча квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Проводится эвакуация жильцов», — говорится в тексте.

К тушению пожара привлекли около 70 специалистов и 22 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в шведском аквапарке «Лисеберг» произошел крупный пожар и взрыв. В результате инцидента пострадали 12 человек.

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