В многоквартирном жилом доме в Анапе произошел пожар

В Анапе загорелась мансарда жилого дома на площади в тысячу «квадратов»

На мансарде жилого дома в Анапе произошел пожар, его площадь составила тысячу квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Уточняется, что речь идет об 11-этажном здании.

«Площадь пожара — тысяча квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Проводится эвакуация жильцов», — говорится в тексте.

К тушению пожара привлекли около 70 специалистов и 22 единицы техники.