В многоквартирном жилом доме в Анапе произошел пожар
В Анапе загорелась мансарда жилого дома на площади в тысячу «квадратов»
На мансарде жилого дома в Анапе произошел пожар, его площадь составила тысячу квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Уточняется, что речь идет об 11-этажном здании.
«Площадь пожара — тысяча квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Проводится эвакуация жильцов», — говорится в тексте.
К тушению пожара привлекли около 70 специалистов и 22 единицы техники.
Ранее сообщалось, что в шведском аквапарке «Лисеберг» произошел крупный пожар и взрыв. В результате инцидента пострадали 12 человек.
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