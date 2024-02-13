Школьник напал с ножом на пассажира столичного метро

Старшеклассник напал с ножом на 42-летнего пассажира метро. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин во вторник, 13 февраля.

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По его словам, инцидент произошел возле станции «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Мужчина поссорился с подростком, после чего старшеклассник ударил оппонента ножом. Пострадавший обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Подозреваемого допросили и отпустили под обязательство о явке.