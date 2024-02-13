Школьник напал с ножом на пассажира столичного метро
Старшеклассник напал с ножом на 42-летнего пассажира метро. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин во вторник, 13 февраля.
По его словам, инцидент произошел возле станции «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Мужчина поссорился с подростком, после чего старшеклассник ударил оппонента ножом. Пострадавший обратился в полицию.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Подозреваемого допросили и отпустили под обязательство о явке.
Похожий инцидент произошел недалеко от входа на станцию «Марксистская» Калининской линии метро. Прохожий без причины ударил женщину, из-за чего она упала и получила травмы. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Побои».