Блиновской запретили общение с отцом

Блогер и деятельница «информационного бизнеса» Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, не может общаться с отцом. Мужчина пожаловался на это журналистам во вторник.

«Не разрешают ни свиданий, ни звонков, даже письма не доходят. Я писал в конце месяца через „ФСИН-письмо“, оно еще не дошло», — сказал он после заседания Мосгорсуда «РИА Новости».

Он добавил, что подробности дела и жизни своей дочери в СИЗО он узнает из СМИ. Ранее сообщалось, что Блиновская также не может общаться с мужем.

Ранее URA.RU писало о том, что Мосгорсуд отказался освободить Блиновскую из СИЗО. В апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. А 22 января ее отправили в СИЗО за нарушение предписания в виде домашнего ареста.