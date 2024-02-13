МВД начало проверки торговых точек из-за опасной минералки

Во Владикавказе полицейские выясняют, как в магазин попала опасная для здоровья минеральная вода. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Lenta.ru
"Сотрудниками полиции совместно с представителями Роспотребнадзора из магазина была изъята и направлена на экспертизу вся партия минеральной воды. Также опечатан склад официального дистрибьютора фирмы-производителя. В настоящее время ведомствами проводятся рейды по торговым точкам в целях приостановки реализации данной продукции до получения заключения экспертизы", - сказала она. ТАСС
Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что мужчина, получивший накануне ожог пищевода из-за жидкости, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице. RT на русском