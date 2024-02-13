МВД начало проверки торговых точек из-за опасной минералки

Во Владикавказе полицейские выясняют, как в магазин попала опасная для здоровья минеральная вода. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк . Lenta.ru

"Сотрудниками полиции совместно с представителями Роспотребнадзора из магазина была изъята и направлена на экспертизу вся партия минеральной воды. Также опечатан склад официального дистрибьютора фирмы-производителя. В настоящее время ведомствами проводятся рейды по торговым точкам в целях приостановки реализации данной продукции до получения заключения экспертизы", - сказала она. ТАСС