Рабочий погиб в результате падения с крыши глыбы льда
Рабочий погиб в результате падения с крыши глыбы льда. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 13 февраля.
По ее словам, трагедия произошла в 1-ом Советском переулке в подмосковном Щелкове. Во время ремонта кровли с крыши сорвалась глыба льда и упала на рабочего. От полученных травм пострадавший умер на месте.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека». Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
В конце января в редакцию «Вечерней Москвы» обратилась жительница Подмосковья. Она рассказала, что ей на голову с крыши упал снег. Женщину госпитализировали и диагностировали у нее сотрясение мозга. Из-за полученных травм женщина находится на больничном и временно не может работать. «ВМ» узнала у юристов, можно ли получить компенсацию в подобных случаях и куда обращаться.