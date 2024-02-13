Рабочий погиб в результате падения с крыши глыбы льда. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 13 февраля.

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По ее словам, трагедия произошла в 1-ом Советском переулке в подмосковном Щелкове. Во время ремонта кровли с крыши сорвалась глыба льда и упала на рабочего. От полученных травм пострадавший умер на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека». Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза.