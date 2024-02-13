Человеческий скелет нашли в квартире в центре Москвы

Во время ремонта в одной из квартир в центре Москвы рабочие обнаружили человеческий скелет. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 13 февраля.

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По ее словам, инцидент произошел на улице Макаренко. Во время демонтажа перекрытий пола строители обнаружили человеческий скелет. Специалисты сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Останки отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

— Басманная межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — резюмировала Нефедова.