Человеческий скелет нашли в квартире в центре Москвы
Во время ремонта в одной из квартир в центре Москвы рабочие обнаружили человеческий скелет. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 13 февраля.
По ее словам, инцидент произошел на улице Макаренко. Во время демонтажа перекрытий пола строители обнаружили человеческий скелет. Специалисты сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.
Останки отправили на судебно-медицинскую экспертизу.
— Басманная межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — резюмировала Нефедова.
Похожая находка была сделана 20 ноября прошлого года в 1-м Сетуньском проезде. Во время демонтажа подземных конструкций специалисты обнаружили скелеты. Эксперты установили, что останкам может быть более 20 лет.