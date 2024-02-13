$91.21+0.1398.19+0.04
Войти в почту

В МЧС раскрыли детали пожара на заводе МиГ в Москве

Площадь пожара на московском заводе МиГ составляла около двадцати квадратных метров, а не 70 «квадратов», как сообщало издание Baza. Об этих подробностях возгорания рассказали в пресс-службе МЧС, заявление приводится в Telegram-канале министерства.

В МЧС раскрыли детали пожара на заводе МиГ в Москве
© Lenta.ru

Кроме того, по сообщению спасателей, пожар вспыхнул не на заводе, а в двухэтажном выселенном здании.

«Горел мусор на 20 квадратных метрах. Сведений о пострадавших не поступало», — раскрыли детали инцидента в МЧС, добавив, что пожар был ликвидирован уже в 14:27.

Ранее сообщалось, что жители районов юга-востока Москвы сообщили об огненном зареве в небе. Позже выяснилось, что причиной вспышки стал полыхающий факел нефтеперерабатывающего завода.

Происшествия
Горячая новость
Москва
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости