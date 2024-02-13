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"78.ru": в Петербурге юноша попал в больницу после посещения бассейна

В Московском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства несчастного случая в бассейне, где захлебнулся молодой человек. Об этом сообщает «78.ru».

Юноша захлебнулся в бассейне спортивного комплекса в Петербурге
© Газета.Ru

Инцидент произошел в спортивном клубе «Океанариум» в Московском районе Петербурга 12 февраля. В бассейне спорткомплекса обнаружили 18-летнего юношу без сознания.

Пострадавшего госпитализировали с признаками утопления, молодой человек находится в состоянии средней степени тяжести. По факту произошедшего проводится проверка.

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