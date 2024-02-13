Скончался мужчина, который выпил уксус под видом минералки в Северной Осетии

Мужчина, который накануне получил ожог пищевода в Северной Осетии , выпив уксус под видом минералки, скончался в больнице. Об во вторник, 13 февраля, сообщил глава республики Сергей Меняйло .

— К сожалению, мужчина, получивший накануне ожог пищевода жидкостью, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице, — сказал он.

Глава республики принес соболезнования родным и близким погибшего. В настоящее время правоохранительные органы совместно с Роспотребнадзором проводят проверку по факту случившегося. Проводятся все необходимые действия, написал Меняйло в своем Telegram -канале.

Накануне глава республики сообщил, что житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды «Джермук». Вместо воды в новой запечатанной бутылке оказался уксус. Позже стало известно, что продажа минералки этого бренда приостановят. Всего в розничной продаже находится порядка 2,5 миллиона бутылок из этой партии в 84 регионах страны, сообщил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов.