"Она сообщила, что в декабре 2022 года перевела на счет неизвестного лица более 11 млн рублей. Женщину убедили, что она получит доход от вложения в криптовалютную биржу. Обещанный доход до настоящего времени заявительница не получила, денежные средства не возвращены", - сказал представитель правоохранительных органов.