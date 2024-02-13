Москвичка перевела мошенникам 11 млн рублей, полагая, что инвестирует в криптовалюту
Неизвестные похитили 11 млн рублей у жительницы Москвы, пообещав ей доход от вложенной суммы в криптовалютную биржу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в полицию обратилась 33-летняя женщина.
"Она сообщила, что в декабре 2022 года перевела на счет неизвестного лица более 11 млн рублей. Женщину убедили, что она получит доход от вложения в криптовалютную биржу. Обещанный доход до настоящего времени заявительница не получила, денежные средства не возвращены", - сказал представитель правоохранительных органов.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются причастные к совершению преступления.
С аналогичным заявлением в полицию обратилась еще одна жительница столицы, которая также в декабре 2022 года перевела 600 тыс. рублей на неизвестный счет под предлогом инвестирования в криптовалюту. Она также не получила доход от вложений и потеряла вложенную сумму.